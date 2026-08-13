Italvolley, rottura del legamento crociato per Omoruyi

Sull’infortunio dell’azzurra è intervenuto il presidente Giuseppe Manfredi a nome di tutta la Federazione: "Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto ieri sera a Loveth. Le siamo vicini in questo momento così delicato e le garantiremo tutto il nostro sostegno nel percorso che dovrà affrontare. La Federazione come sempre sarà al fianco del club di appartenenza della giocatrice con la massima disponibilità e supporto"