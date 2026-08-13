Italvolley, rottura del legamento crociato per Omoruyi

13 Ago 2026 - 17:37
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© federvolley.it

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A seguito dell’infortunio riportato ieri sera durante la gara Italia-Ucraina, valida per la seconda giornata del Memorial Agata Mróz-Olszewska a Koszalin, Loveth Omoruyi è stata sottoposta questa mattina ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’atleta si dovrà sottoporre a intervento chirurgico.

Sull’infortunio dell’azzurra è intervenuto il presidente Giuseppe Manfredi a nome di tutta la Federazione: "Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto ieri sera a Loveth. Le siamo vicini in questo momento così delicato e le garantiremo tutto il nostro sostegno nel percorso che dovrà affrontare. La Federazione come sempre sarà al fianco del club di appartenenza della giocatrice con la massima disponibilità e supporto"

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