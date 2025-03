Tennis Napoli Cup, Darderi batte Wawrinka e vola in semifinale

Luciano Darderi protagonista della Napoli Tennis Cup, il Challenger 125 Atp organizzato da Master Group Sport e dal Tennis Club Napoli. L'azzurro batte nei quarti di finale Stan Wawrinka nella sfida più attesa della terzultima giornata. L'azzurro, numero 1 del torneo, supera 6-3 6-4 il fuoriclasse svizzero in 1h19' di gioco, davanti a oltre 1200 appassionati presenti sul campo centrale "Carlo D'Avalos", che sarà sold out anche domani e domenica. Per Wawrinka la sconfitta è stata mitigata dalla festa per i suoi quarant'anni, organizzata subito dopo il match dall'organizzazione nella sede del Tennis Club Napoli. Per Darderi, invece, si spalanca la semifinale della Napoli Tennis Cup; affronterà domani il ceko Dalibor Svrcina che oggi ha battuto il boliviano Dellien 6-1 6-3. Ancora Italia vincente anche dall'altra parte del tabellone. Andrea Pellegrino conquista la semifinale dopo quasi tre ore di lotta contro il francese Pierre-Hugues Herbert, 4-6 7-6 (8- 6) 6-3, in un quarto di finale che metteva di fronte due finalisti del torneo di Napoli, Pellegrino nel 2021 ed Herbert nel 2024. L'azzurro è stato capace di ribaltare una situazione disperata, quando dopo aver perso il primo set 6-4 si era trovato 3-6 ne tie break del secondo set con tre match point a sfavore.