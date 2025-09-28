Logo SportMediaset
Tennis, Musetti: "Ho servito bene, contento di essere ai quarti"

28 Set 2025 - 11:13

"Sono contento di essere ai quarti, oggi ho servito bene e ho fatto quello che dovevo in campo". Lo ha detto Lorenzo Musetti dopo aver battuto Adrian Mannarino nel secondo turno del 'China Open', torneo Atp 500 in corso a Pechino. "Sapevo che sarebbe stata una partita difficile, Adrian è un avversario non semplice, un mancino con una mano e tante qualità. Averlo già affrontato due volte mi ha dato una visione maggiore di quello che avrei dovuto fare in campo, di quello che gli dà fastidio, ed è quello che ho fatto oggi" ha aggiunto.

