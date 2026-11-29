"Con Jodar ci avevo giocato due volte quest'anno e ci avevo perso entrambe, avevo tanta voglia di rifarmi. Devo ringraziare il pubblico perché sotto 7-6 2-0 forse da solo non ci avrei creduto così tanto. Sono stato bravo a reagire e a svoltare la partita, dedico questa vittoria a mio figlio che oggi compie un anno". Così Lorenzo Musetti, a SuperTennis, dopo la vittoria su Rafael Jodar che ha regalato il punto di vantaggio all'Italia nella finale di Coppa Davis contro la Spagna. "Matteo Berrettini è il capo squadra, il leader dello spogliatoio che che ci prende tutti sotto la sua ala, potrebbe essere un bel capitano di Davis, ha uno spirito da leader, è il portavoce del nostro sport e della nostra bandiera. Ci fa tirare fuori il meglio di noi. Abbiamo affrontato qualsiasi avversità ma siamo usciti ancora più forti", ha aggiunto.