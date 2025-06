A Cattolica seconda tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour

A Cattolica, per la seconda giornata di incontri nell'ambito dei talk 'Eccellenze del territorio' nel race village del Marina Militare Nastro Rosa Tour, sono stati ospiti il presidente della Società sportiva 'Atletica 75' Luca Ercolessi e Marco Sartori, campione di Spartan Race, una nuova disciplina sportiva che unisce corsa, forza fisica e abilità tecniche necessarie per superare una serie di ostacoli progettati per mettere alla prova corpo e mente. 'Atletica 75' è una realtà storica, vanto della comunità di Cattolica, che grazie alla passione delle persone che la costituiscono, ha raggiunto lo straordinario traguardo dei 50 anni dalla fondazione. Generazioni di atlete e atleti, ginnaste e ginnasti, si sono formati nella società che dal 1975 è punto di riferimento per chi ama l'atletica e la ginnastica. Ercolessi ha sottolineato come siano immutati i valori che ispirano la vita della società, che oggi era rappresentata da due atleti promettenti: Lucia Andreani, classe 2005, e Tommaso Arduini 2005, entrambi campioni di salto in alto. Il secondo talk ha ospitato Marco Sartori - campione, personal trainer e coach di Spartan Race - che, nella sua Cattolica, ha raccontato i sacrifici che portano ai traguardi più prestigiosi, la forza per rialzarsi dopo gli infortuni, la tenacia nelle sfide più difficili in condizioni climatiche proibitive. Un punto di riferimento per le giovani generazioni affinché pratichino sport, ne condividano i valori e coltivino passioni sane. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour, alla quinta edizione, mette al centro la vela come sport e promuove nel suo giro per l'Italia le bellezze e il patrimonio storico-culturale del territorio in sinergia con l'Enit - Agenzia Italiana per il Turismo e con il Dipartimento per lo sport e gli enti locali della presidenza del Consiglio.