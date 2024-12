Tennis: morto Giorgio Barili, fondatore Club Viterbo ed ex consigliere Fit

E' morto a Viterbo l'avvocato Giorgio Barili fondatore e Presidente storico del Tennis Club Viterbo già campione d'Italia per cinque volte consecutive della A/1 femminile. Grande appassionato dello sport della racchetta, più volte campione italiano nella categoria Giornalisti, Giorgio Barili ha raggiunto da dirigente i vertici della FIT diventando consigliere federale con il Presidente Paolo Galgani, oltre a curare dentro e fuori del campo da tennis le sorti del Tennis club da lui creato con altri amici nel lontano 1963. "Professionista di altissimo livello del Foro di Viterbo, anche in quell'ambito ha fondato la Camera Penale di Viterbo che riunisce gli avvocati penalisti di Viterbo e tutela i diritti di tutti i cittadini che si trovano di fronte alla Giustizia. A Viterbo mancherà a tutti, ma anche a livello nazionale si sentirà forte la sua mancanza. I figli Benedetta e Fausto, che hanno seguito le orme paterne, continueranno a lavorare e vivere la professione e la passione per il tennis ereditata da un uomo illustre e generoso e porteranno il nome del genitore nelle aule dei Tribunali e sui campi da tennis con lo stesso entusiasmo e la stessa dovizia. Il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi e tutto il movimento tennistico si stringono con affetto alla moglie Nietta ed a tutti coloro che gli sono vissuti a fianco", recita una nota della Fitp.