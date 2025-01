Tennis, Madison Keys-Iga Swiatek seconda semifinale femminile agli Australian Open

Definito il tabellone delle semifinali del torneo femminile degli Australian Open 2025. Domani, giovedì 23 gennaio, scenderanno in campo Aryna Sabalenka opposta a Paula Badosa e Madison Keys contro Iga Swiatek. Keys e Swiatek hanno raggiunto le colleghe del penultimo atto dopo aver eliminato, rispettivamente, Elina Svitolina ed Emma Navarro. La statunitense ha sconfitto in rimonta l'ucraina con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 dopo 1h53' di gioco mentre la polacca, testa di serie numero due, ha surclassato con un secco 6-2 6-1 Emma Navarro in 1h29'.