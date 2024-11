TENNIS: KYRGIOS TORNERÀ IN CAMPO ALL'ATP DI BRISBANE A FINE DICEMBRE

Nick Kyrgios ha reso noto che tornerà al tennis agonistico al torneo ATP di Brisbane in programma dal 29 dicembre, dopo aver disputato un solo incontro negli ultimi due anni. Il 29enne, oltre a dichiarare la sua intenzione di partecipare agli Australian Open 2025 di Melbourne, ha detto che intende prendere parte alla World Tennis League, un torneo di esibizione che si terrà ad Abu Dhabi dal 19 al 22 dicembre. Attualmente non classificato, l'ex numero 13 al mondo ha detto di essere entusiasta di riprendere la sua carriera davanti ai tifosi di casa. "Mi sento in forma e in salute, e sono entusiasta del mio ritorno al tennis", ha affermato.