Sci, Shiffrin: "Farò meno slalom e più gigante e superG, anno di esplorazione"

06 Ott 2026 - 18:22
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A meno di venti giorni dall'inizio della stagione di Coppa del mondo di sci alpino, Mikaela Shiffrin annuncia di voler disputare meno gare di slalom speciale, il suo terreno di caccia preferito, per dedicarsi di più a gigante e superG. La campionessa statunitense, 31 anni, lo ha comunicato in un post sui social: "Questa stagione sarà un'esplorazione - ha scritto -. Da 16 anni il mio obiettivo è sempre lo stesso: superare i miei limiti e diventare una sciatrice migliore. Mi sto concedendo un po' più di libertà per chiedermi: cosa mi incuriosisce in questo momento? In questo momento quella curiosità la sento nei confronti del gigante e del super-G." "Ho intenzione di disputare meno slalom in questa stagione, ma questo non significa necessariamente che non ne farò affatto - ha precisato Shiffrin -. La scelta più prevedibile potrebbe essere quella di gareggiare soltanto in slalom. Da un punto di vista puramente orientato ai risultati, forse sarebbe la decisione più ovvia. Ma limitarmi esclusivamente all'ambito nel quale ho ottenuto più successi, invece di assumermi un rischio e seguire la mia curiosità, mi sembra la strada più rapida verso il ritiro. Ciò che accende il mio fuoco non è soltanto essere brava o vincere. È proprio l'incertezza legata al chiedermi quanto ancora io possa migliorare".

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