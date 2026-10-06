Tuffi, Porto Flavia confermata tappa italiana della Coppa del Mondo dalle grandi altezze

Dopo lo straordinario successo dell'edizione dello scorso luglio — che ha visto trionfare Aidan Heslop e Kaylea Arnett —, il grande spettacolo dei tuffi dalle grandi altezze si appresta a far ritorno, per il terzo anno consecutivo, nella suggestiva cornice di Porto Flavia. World Aquatics – l’ente mondiale per le discipline acquatiche – ha infatti svelato il calendario della prossima High Diving World Cup, confermando l'appuntamento italiano per il 12 e 13 giugno 2027. Il celebre sito minerario e la costa di Iglesias torneranno così a essere protagonisti del panorama sportivo globale, preceduti solo dal debutto stagionale di Fort Lauderdale (USA), in programma il 10 e 11 aprile 2027.



L’appuntamento di Porto Flavia si inserisce nella partnership pluriennale tra la federazione mondiale World Aquatics e Marmeeting, azienda italiana leader nell’organizzazione di eventi dedicati all'High Diving. La tappa sarda continua a distinguersi nel panorama mondiale per il suo format unico e spettacolare: gli atleti si sfideranno lanciandosi direttamente dalle storiche scogliere a picco sul Mediterraneo — da piattaforme poste a 27 metri per gli uomini e 20 metri per le donne —, trasformando il sito minerario e la costa di Iglesias in un'arena naturale senza eguali. A sottolineare il fascino della tappa italiana è anche il campione britannico Aidan Heslop, medaglia d'oro a Porto Flavia nel 2026: “La Coppa del Mondo è uno dei momenti clou della stagione. Avere di nuovo Fort Lauderdale e Porto Flavia in calendario ci regala due luoghi incredibili in cui gareggiare; non potrei pensare a due contesti migliori per mostrare la potenza dei tuffi dalle grandi altezze”.



L'edizione 2027 della Coppa del Mondo di tuffi dalle grandi altezze si preannuncia ancora più avvincente e determinante sul piano agonistico. Le due tappe rappresenteranno infatti lo snodo fondamentale per conquistare la qualificazione ai Campionati Mondiali di Nuoto, che si terranno a Budapest dal 26 giugno al 18 luglio 2027. Per ottenere il pass iridato gli atleti dovranno aver gareggiato in almeno un appuntamento di Coppa del Mondo sia nel 2026 sia nel 2027 e ottenere uno standard minimo di punteggio, pari a 200 punti per gli uomini e 160 punti per le donne.



“La Coppa del Mondo di High Diving continua a crescere in prestigio e rilevanza”, ha dichiarato il Presidente di World Aquatics, Husain Al Musallam. “Confermare Fort Lauderdale e Porto Flavia offre agli atleti due sedi straordinarie lungo la strada verso Budapest 2027. Siamo certi che, in contesti così spettacolari, il nostro sport regalerà ancora una volta momenti indimenticabili e grandi emozioni al pubblico di tutto il mondo”.

Soddisfazione anche da parte delle istituzioni locali, nelle parole di Alessandro Pilurzu, Assessore della Regione Sardegna: “Ospitare la World Aquatics High Diving World Cup è una fonte di immenso orgoglio per noi e siamo felici di accogliere nuovamente gli atleti nel 2027. Lo scenario unico di Porto Flavia offre un palcoscenico eccezionale per lo sport d'élite, e non vediamo l'ora di condividerlo di nuovo con i tuffatori e i fan di tutto il mondo”.



Tra roccia millenaria, mare cristallino e adrenalina ad altissimo livello, Porto Flavia si prepara dunque a scrivere un nuovo capitolo della storia dei tuffi dalle grandi altezze, confermando l'Italia al centro della scena sportiva mondiale.