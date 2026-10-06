Nations League: Irlanda-Israele, Uefa indaga su presunta rissa nel tunnel

L'Uefa ha aperto un'indagine sulla rissa avvenuta nel tunnel durante la partita di Nations League tra Irlanda e Israele, disputata domenica sul neutro di Bačka Topola, in Serbia, e terminata 1-1. Secondo quanto riportato dai media, un membro dello staff tecnico irlandese ha sostenuto di essere stato colpito da uno sputo da parte di un giocatore israeliano e il ct, Heimir Hallgrimsson, ha poi confermato che c'era stata una colluttazione. "Sì, ero lì, ma non voglio commentare. E' una questione che probabilmente verrà esaminata dalla disciplinare". Infatti, l'Uefa ha oggi annunciato che "in seguito all'esame dei rapporti ufficiali contenenti la segnalazione di un incidente avvenuto nel tunnel o nelle sue vicinanze durante l'intervallo, è stato nominato un ispettore etico e disciplinare per condurre un'indagine disciplinare in merito a potenziali comportamenti scorretti da parte di uno o più giocatori". Interpellato in merito, il ct di Israele, Ran Ben-Shimon, ha affermato di "non aver visto nulla". Era la seconda volta in una settimana che le due squadre si affrontavano in un clima di tensione legato alla guerra a Gaza. L'Irlanda aveva vinto la prima partita per 3-0 in Ungheria, giocando col lutto al braccio per ricordare le vittime. Domenica, sono stati gli israeliani a portare fasce nere al braccio per commemorare le vittime dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. I giocatori irlandesi hanno nuovamente chinato il capo durante l'inno israeliano e le squadre si sono rifiutate di stringersi la mano prima della partita.