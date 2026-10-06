Ciclismo: a Widar la Tre Valli Varesine, tra le donne vince Gasparrini

Jarno Widar vince la Tre Valli Varesine, conquistando il primo successo del suo 2026. Il ventenne belga della Lotto-Intermarché anticipa in uno sprint a tre l'inglese Tom Pidcock - che deve accontentarsi di un altro secondo posto dopo il Giro dell'Emilia - e lo statunitense Matteo Jorgenson. Regola il gruppo per il quarto posto Quinn Simmons, settimo e primo degli italiani il fresco bronzo europeo Christian Scaroni. Ottavo Ludovico Crescioli, decimo Simone Gualdi. Nella corsa femminile vince la torinese Eleonora Camilla Gasparrini: l'atleta della Uae batte in volata la canadese Sarah van Dam e la svizzera Noemi Rüegg.