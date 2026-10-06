Ciclismo: a Widar la Tre Valli Varesine, tra le donne vince Gasparrini

06 Ott 2026 - 17:52
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Jarno Widar vince la Tre Valli Varesine, conquistando il primo successo del suo 2026. Il ventenne belga della Lotto-Intermarché anticipa in uno sprint a tre l'inglese Tom Pidcock - che deve accontentarsi di un altro secondo posto dopo il Giro dell'Emilia - e lo statunitense Matteo Jorgenson. Regola il gruppo per il quarto posto Quinn Simmons, settimo e primo degli italiani il fresco bronzo europeo Christian Scaroni. Ottavo Ludovico Crescioli, decimo Simone Gualdi. Nella corsa femminile vince la torinese Eleonora Camilla Gasparrini: l'atleta della Uae batte in volata la canadese Sarah van Dam e la svizzera Noemi Rüegg.

Ultimi video

02:25
Redbull Cliff Diving: Heslop vince il titolo mondiale

Redbull Cliff Diving: Heslop vince il titolo mondiale

03:09
Il ritorno di Tatanka

Il ritorno di Tatanka

02:08
Tamberi, rinascita vera

Tamberi, rinascita vera

01:14
MCH MEDVEDEV COLPISCE SPETTATORE PALLATA PECHINO VS DJOKOVIC 05/10 MCH

Follia Medvedev: squalificato per una pallata nell'occhio ad uno spettatore

01:39
Conegliano protagonista

Conegliano protagonista

01:44
Memorial Hiroshi Shirai

Memorial Hiroshi Shirai

01:41
SRV VOLLEY PRIMA GIORNATA 4/10 SRV

Volley femminile: gli highlights della prima giornata

02:05
13 HL NFL INDIANAPOLIS-WASHINGTON 3/10 SRV

Nfl, gli highlights di Indianapolis-Washington

02:59
Indianapolis Colts-Washington Commanders: l'esecuzione degli inni

Indianapolis Colts-Washington Commanders: l'esecuzione degli inni

02:48:58
Indianapolis Colts-Washington Commanders: partita integrale

Indianapolis Colts-Washington Commanders: partita integrale

01:31
Lo show Nfl su Mediaset

Lo show Nfl su Mediaset

02:07
DICH TAMBERI DA TRENTO PER SITO 4/10 OK

Tamberi a cuore aperto: "La mia carriera come un film…"

01:28
La NFL torna su Mediaset

La NFL torna su Mediaset

01:20
I mondiali di ciclismo

I mondiali di ciclismo

02:25
Red Bull Cliff Diving

Red Bull Cliff Diving

02:25
Redbull Cliff Diving: Heslop vince il titolo mondiale

Redbull Cliff Diving: Heslop vince il titolo mondiale

I più visti di Altri Sport

La NFL torna su Mediaset

La NFL torna su Mediaset

MCH MEDVEDEV COLPISCE SPETTATORE PALLATA PECHINO VS DJOKOVIC 05/10 MCH

Follia Medvedev: squalificato per una pallata nell'occhio ad uno spettatore

13 HL NFL INDIANAPOLIS-WASHINGTON 3/10 SRV

Nfl, gli highlights di Indianapolis-Washington

Grande spettacolo a Londra per la Nfl: vip e pienone allo stadio del Tottenham

SRV VOLLEY PRIMA GIORNATA 4/10 SRV

Volley femminile: gli highlights della prima giornata

Il mondo del wrestling in lutto: addio a Pac, morto a 40 anni

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:22
Sci, Shiffrin: "Farò meno slalom e più gigante e superG, anno di esplorazione"
17:52
Ciclismo: a Widar la Tre Valli Varesine, tra le donne vince Gasparrini
17:12
Tuffi, Porto Flavia confermata tappa italiana della Coppa del Mondo dalle grandi altezze
17:04
Nations League: Irlanda-Israele, Uefa indaga su presunta rissa nel tunnel
15:25
Nba Europe: Eurolega rifiuta l'offerta di Nba, ma la conversazione resta aperta