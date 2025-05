Tennis, Internazionali: domani al Foro allenamenti Cobolli e Fritz

Occasione unica per tutti gli appassionati di tennis che acquistano un biglietto Ground per poter osservare da vicino i grandi campioni che rifiniscono la preparazione per l'edizione 2025 degli Internazionali BNL d'Italia. Flavio Cobolli, romano e romanista, tornerà a sentire il calore dei suoi tifosi al Foro Italico. Molto è cambiato durante la stagione sulla terra battuta. Dimenticate le difficoltà di inizio stagione, Cobolli ha infatti conquistato a Bucarest il suo primo titolo ATP, il centesimo in singolare maschile per l'Italia nell'era Open. Dalle 16.30 alle 18.30 Cobolli, che ha firmato a Madrid la sua prima vittoria contro un Top 10 seppur per ritiro del danese Holger Rune, si allenerà con il mancino britannico Cameron Norrie, ex semifinalista a Wimbledon. L'energia e l'esplosività dell'azzurro a confronto con lo stile più cerebrale e le geometrie del britannico garantirà uno spettacolo di alto livello per tutti gli appassionati presenti. Torna al Foro anche Federico Cinà, dopo le due ore con Francesco Passaro di giovedì. Il teenager palermitano, che ha ricevuto grandi complimenti dallo statunitense Sebastian Korda, numero 24 del mondo che l'ha sconfitto in rimonta a Madrid, si allenerà per un'ora con Fabio Fognini, dalle 16 alle 17 sul Campo 5. Un'occasione da non mancare. Venerdì sarà anche al Foro, per la prima volta quest'anno, il numero 4 del mondo Taylor Fritz, sconfitto da Jannik Sinner in finale allo US Open e alle Nitto ATP Finals nel 2024.