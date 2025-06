Tennis: Internazionali di Perugia, Wawrinka e Passaro all'esordio

Tutto pronto per la prima di Wawrinka - Dopo il primo allenamento di domenica, Stan Wawrinka è tornato quest'oggi in campo per una sessione con Dusan Lajovic, ex numero 23 ATP. Tantissimi gli appassionati accorsi al Tennis Club Perugia per ammirare i colpi del tre volte campione Slam, apparso in buona condizione. "Sono felice di essere a Perugia, amo l'Italia e il club è fantastico: questi primi due giorni sono andati bene - le parole di Stan, che domani sera sfiderà Radu Albot. - Ringrazio MEF Tennis Events per questa importante wild card, ovviamente voglio fare bene. In questo momento penso al presente e nei prossimi mesi voglio tornare tra i primi 100. Come trovo stimoli? Sogni e obiettivi si creano quotidianamente. Magari scendo in campo con qualche limite in più rispetto al passato, ma amo il tennis ed è sufficiente per fare del mio meglio". Attualmente numero 155 del mondo, appena un mese fa Wawrinka ha raggiunto la finale al Challenger di Aix En-Provence, dimostrando di poter essere competitivo anche a 40 anni. Durante la conferenza stampa, il campione svizzero ha parlato anche della finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz: "È stata una partita fantastica, il livello era incredibilmente alto. Una finale così tra numero 1 e 2 del mondo è quello che il pubblico vuole. Per la concorrenza sarà difficile riuscire a batterli nei prossimi anni".