Coni: Buonfiglio 'vado avanti dritto, le chance le ho'

"E' inutile essere ipocriti, le chance le ho. Ci sono però tante variabili: vedo anche che cercano di tirar fuori degli argomenti giuridici che non ci azzeccano niente. Io vado avanti, dritto e rispetto tutti ma anche lo sport va rispettato. E poi farò come quando ero atleta, dopo il traguardo alzerò la testa per guardare come sono arrivato". Così il presidente della FederCanoa e candidato alla carica di numero uno del Coni, Luciano Buonfiglio, parlando a Milano a margine della presentazione dei Mondiali di canoa sprint e paracanoa, in programma all'Idroscalo dal 20 al 24 agosto. "Dobbiamo veramente far condividere a tutto il Consiglio nazionale un senso di appartenenza, essere consapevoli che il governo ha bisogno della nostra competenza per realizzare progettualità quadriennali - aggiunge Buonfiglio -, perché mi ritengo un tessitore di sinergia o un costruttore di certezze. Dobbiamo dare la sicurezza al governo di poter realizzare progetti che vadano sul territorio, che vadano a favore delle discipline associate, degli enti di promozione, delle federazioni, di tutto il territorio. Dobbiamo essere un modello di comportamento, perché abbiamo bisogno di produrre modelli propositivi e positivi. Abbiamo questa grande responsabilità - conclude il n.1 della Fick - e non possiamo perdere tempo a litigare o a battibeccare".