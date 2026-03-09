Tennis, Indian Wells: Sinner eliminato al primo turno del doppio

09 Mar 2026 - 22:23
Un po' di relax e un po' di allenamento per Jannik Sinner a Indian Wells, dove il numero 2 al mondo ha partecipato al torneo di doppio con lo statunitense Reilly Opelka trovandosi ad affrontare al primo turno la coppia più forte su piazza, formata da Marcel Granollers e Horacio Zeballos. Lo spagnolo e l'argentino si sono imposti con un doppio 6-4, in un match che ha divertito il pubblico ma anche i quattro protagonisti, tra colpi ad effetto e tanti sorrisi. Sinner e il gigante americano avevano già fatto coppia nel 2021 per vincere il titolo al torneo di Atlanta 2021 e l'altoatesino ha rivelato di essere stato lui a contattare il collega per riunire la coppia.

"Mi piace giocare il doppio con qualcuno con cui mi sento molto a mio agio fuori dal campo, perché ho bisogno di divertirmi quando gioco in doppio - aveva spiegato Sinner -. Questi match aiutano a lavorare su un paio di aspetti e a cercare anche di rilassarci".

