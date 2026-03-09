Tennis, Atp Indian Wells: Djokovic accede agli ottavi, battuto Kovacevic

Novak Djokovic accede agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells grazie al successo in tre set sullo statunitense Aleksandar Kovacevic (n.72 Atp), col punteggio di 6-4, 1-6, 6-4 in due ore di gioco. Il serbo n.3 al mondo ha impiegato tre set anche per superare in rimonta l'avversario precedente, il polacco Kamil Majchrzak, mentre era dal 2017 che non riusciva a raggiungere gli ottavi. "È stata una grande prestazione quella di Aleks. Ci conosciamo. Parliamo la stessa lingua, la sua famiglia è serba - ha detto il campione -. Ha giocato un ottimo torneo finora e sapevo che se avesse servito bene e scelto bene i suoi punti, sarebbe stato difficile batterlo. Ed è proprio quello che è successo". Nel prossimo turno, Djokovic affronterà il vincente del match tra il britannico Jack Draper, campione uscente, e l'argentino Francisco Cerundolo. Esce di scena, invece, la testa di serie numero 6 del torneo, l'australiano Alex De Minaur, sconfitto in due set per 6-4, 6-4 dal britannico Cameron Norrie.