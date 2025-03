Holger Rune è il primo finalista del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista danese, 12esima testa di serie del tabellone, ha sconfitto in due set il russo Daniil Medvedev, quinta forza del seeding per 7-5 6-4. Rune attende ora in finale il vincitore della partita fra Carlos Alcaraz e il britannico Jack Draper.