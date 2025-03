Tennis: Indian Wells, Paolini soffre ma vola agli ottavi

Prosegue la corsa di Jasmine Paolini al torneo di Indian Wells, negli Stati Uniti. L'azzurra ha sconfitto in tre set la romena Jacqueline Cristian, numero 79 del ranking mondiale, conquistando l'accesso agli ottavi di finale. Il punteggio finale è stato 6-4, 3-6, 6-4 dopo due ore e 23 minuti di gioco. Fuori invece Lucia Bronzetti che è stata sconfitta in due set - 6-1, 6-2 - dalla bielorussa Alyna Sabalenka, numero 1 Wta. Tra gli uomini eliminato Matteo Arnaldi, ultimo degli azzurri rimasti in corsa: passa agli ottavi l'americano Nakashima 6-2, 6-4.