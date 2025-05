Tennis, in Spagna sicuri: Alcaraz si è allenato e giocherà a Roma

Carlos Alcaraz è pronto a tornare in campo sulla terra rossa di Roma. In Spagna non hanno dubbi: il campione iberico, costretto a saltare il Masters di Madrid (che si conclude domani) a causa del piccolo strappo agli adduttori, ha rischiato anche di non esserci agli Internazionali d'Italia. Alcaraz, che ha ripreso la racchetta lunedì scorso, ha aumentato il carico di allenamento fino a quando non ha confermato di essere in perfette condizioni per affrontare il 1000 di Roma, dove è stato assente lo scorso anno a causa dell'infortunio all'avambraccio. Secondo Marca, gli esami medici hanno evidenziato che il problema fisico della finale di Barcellona è ormai alle spalle e che il giocatore ha recuperato. Non sente dolore ed esegue movimenti laterali senza alcuna limitazione. Dopo l'allenamento a Murcia, il tennista avrà un giorno di riposo domenica e lunedì affronterà una sessione di allenamento molto impegnativa per confermare definitivamente la sua capacità di tornare alle competizioni agonistiche. Se tutto sarà ok, Alcaraz volerà a Roma martedì prossimo. Lunedì - giorno del suo 22/o compleanno - scoprirà i suoi avversari in un tabellone che lo vedrà come terza testa di serie.