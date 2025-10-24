Tennis in città e coppa delle Finals al grattacielo Regione Piemonte di Torino

"Il segreto è proprio questo - commenta il presidente, Alberto Cirio -, riuscire a investire sui grandi eventi internazionali e mondiali, non dimenticando mai lo sport dal basso, un doppio impegno su cui la Regione ha investito negli anni, sullo sport a scuola e sulla sua funzione sociale, non dimenticando che i grandi eventi sportivi sono un'occasione di rilancio". Un evento, le Atp Finals, ricorda Cirio, che "accende i riflettori di tutto il mondo ancora una volta su Torino, sul Piemonte e quest'anno ospiteremo anche il signor Nitto, perché la nostra missione in Giappone ci ha permesso di consolidare ulteriormente i rapporti con il main sponsor. Tutto è pronto". A proposito del futuro delle Finals a Torino il presidente della Regione è fiducioso. "Credo che continueremo a vederle ancora per diversi anni - dice -, perché la vera forza delle Atp a Torino e in Piemonte sono Torino e il Piemonte: questo è un posto in cui le cose con impegno le facciamo insieme e cerchiamo di farle bene e se tutti, visitatori, spettatori, giocatori, sponsor, tornano dalle Atp di Torino contenti, questa è la miglior garanzia. Questa - conclude - è la più grande forza che noi abbiamo, anche con la capacità di tenere in ordine i conti".