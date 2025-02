Tennis: impresa di Bellucci a Rotterdam, eliminato Medvedev

Impresa a Rotterdam di Mattia Bellucci. Il tennista azzurro, n.92 Atp, ha ottenuto la vittoria più grande della sua carriera, eliminando il numero 7 (secondo favorito del torneo Atp 500) Daniil Medvedev, campione del torneo nel 2023, in tre set con il punteggio di 6-3 6-7 6-5. Per Bellucci è la prima vittoria in assoluto contro un Top-10, la nona nel circuito maggiore. Ai quarti del torneo olandese troverà il vincente della sfida tra Stefanos Tsitsipas (n. 12) e Tallon Griekspoor (n. 43), che ha eliminato Matteo Berrettini in tre set 6-3 6-7(2) 7-6(4).