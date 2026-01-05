Tennis, il talento Boisson nel team Asics

ASICS ha annunciato l'ingresso della fuoriclasse del tennis francese, Loïs Boisson, nel suo roster europeo di atleti. Attualmente classificata al n. 36 del mondo, suo record in carriera, la 22enne ha avuto una stagione 2025 di successo, caratterizzata da una straordinaria corsa fino alle semifinali del Grand Slam francese al suo debutto nel tabellone principale del Roland Garros. Il 2025 ha visto Boisson vincere anche il suo primo titolo WTA ad Amburgo. L'accordo pluriennale prevede che Boisson indosserà abbigliamento e calzature ASICS per l'inizio della sua stagione 2026 e negli anni a venire. Nota per il suo stile di gioco completo su tutto il campo, Boisson fa affidamento su velocità e agilità esplosiva. Per supportare il suo gioco dinamico, scenderà in campo con il modello SOLUTION SPEED FF di ASICS. Il suo design leggero e reattivo è studiato per offrire la flessibilità necessaria a muoversi con facilità su tutto il campo.