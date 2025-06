Giro d'Italia, Yates: "Esperienza incredibile, sono onorato e orgoglioso"

"Il Giro d'Italia è una corsa che ho sempre amato. Ieri ho potuto capire cosa voglia dire questa maglia rosa per la gente e la sua importanza anche a livello simbolico. Non mi aspettavo di vivere un'esperienza del genere, sono onorato e orgoglioso per quello che ho fatto". Lo ha detto il britannico Simon Yates, presente alla inaugurazione a Roma del terzo murale dedicato alla Corsa Rosa. "E' bello aver lasciato un segno tangibile che rimarrà per sempre non solo nella storia della corsa ma anche di Roma - ha affermato in proposito -. Aver firmato il murale sarà un motivo in più per tornare a Roma da turista e a controllare che rimanga intatto". L'opera del romano Daniele Fortuna è stata realizzata presso la stazione della metropolitana di Eur Magliana. All'inaugurazione hanno partecipato anche l'ad e dg di Rcs Sports & Events, Paolo Bellino, e gli assessori del Comune di Roma ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, Alessandro Onorato, e alla Mobilità, Eugenio Patanè.