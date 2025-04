Tennis, Hopman Cup 2025 a Bari: Paolini e Cobolli nel team Italia

Si respira l`atmosfera dei grandi eventi internazionali di tennis a Bari, in Puglia. A cominciare dalla conferenza stampa di presentazione della Hopman Cup 2025, che si è svolta presso il Grande Albergo delle Nazioni. Il prestigioso torneo misto internazionale, con una storia lunga 35 anni e trascorsa prevalentemente in Australia, arriva a Bari per la sua prima volta in Italia. Una scelta condivisa dall`International Federation of Tennis (ITF) e da Tennium, società organizzatrice, che hanno creduto nel potenziale di Bari come location per l`edizione 2025. Un evento che porterà in città campioni internazionali, come quelli del team Italia costituito da Jasmine Paolini, (attuale migliore giocatrice italiana, vincitrice della Billie Jean King Cup con il team Italia ed arrivata fino alla quarta posizione del best ranking singolare - la più alta raggiunta da una tennista italiana, a pari merito con Francesca Schiavone) e Flavio Cobolli (in finale l`anno scorso all'ATP 500 di Washington, quando ha raggiunto il 30° posto nella classifica mondiale di singolare). Divisi in due gruppi, scenderanno in campo ogni giorno alle 17.30 i team misti di Francia, Spagna, Grecia, Croazia, Canada ed Italia, appunto. A breve saranno ufficializzati anche i nomi dei giocatori degli altri team, per i quali cresce l`attesa tra i tanti appassionati di tennis in attesa dell`avvio della vendita dei biglietti per assistere ai match in calendario, fissata il prossimo 9 aprile. Il torneo comincia mercoledì 16 luglio con il match Italia-Croazia, campione in carica, per proseguire il 17 con Grecia-Spagna e Francia-Croazia. Il 18 sarà la volta di Italia-Francia e Canada-Spagna, il 19 scenderanno in campo i team di Grecia e Canada. Domenica 20 luglio, infine, l`attesa finale per l`aggiudicazione del prestigioso ed ambito trofeo che, nella passata edizione 2023 in Francia (nel 2024 non si è tenuta per la contemporaneità con i Giochi Olimpici), è stato vinto dal team Croazia composto da Donna Vekic e Borna Coric. Oltre alle migliaia di spettatori attesi nel villaggio del tennis da 10mila mq (due campi circondati da tribune, oltre ad aree dedicate a ristorazione ed intrattenimento e spazi lounge), il torneo sarà interamente trasmesso in diretta su SuperTennis, emittente tv (terrestre e satellitare in HD, web e mobile) della FITP, che trasmette in chiaro oltre ottanta tornei dei più importanti circuiti internazionali. Per Hopman Cup un broadcaster di prestigio e di capillare diffusione.