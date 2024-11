TENNIS: GOITINI, "SPONSOR INTERNAZIONALI ANCHE DOPO IL 2028"

"Siamo come Bnp Paribas al fianco del tennis da oltre 50 anni. Continuiamo a esserlo. Abbiamo confermato la nostra sponsorizzazione per gli Internazionali d'Italia fino al 2028 e contiamo poi di continuare a farlo". Così l'ad di Bnl e responsabile Bnp Paribas per l'Italia, Elena Goitini a margine di un evento a Milano. "Riteniamo i valori che il tennis esprime assolutamente coerenti con il nostro modo di fare banca, vicini e a supporto dell'economia reale. Il tennis esprime forse il meglio dello sport italiano", aggiunge Goitini.