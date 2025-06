Tennis, fantastica Cocciaretto: è in semifinale a 's-Hertogenbosch

Elisabetta Cocciaretto ha raggiunto la semifinale al Libéma Open in corso sui campi in erba di 's-Hertogenbosch. La tennista marchigiana ha battuto 6-2 7-6(4) l'olandese padrona di casa Suzan Lamens, numero 72 della classifica WTA. Nel penultimo atto del torneo affronterà la vincente la rumena Ruse e la canadese Andreescu. Nell'altra semifinale si sfideranno la belga Mertens e la russa Alexandrova. Cocciaretto occupa attualmente la posizione numero 123 del ranking WTA, ma farà un grande salto in avanti a partire dalla prossima settimana.