Tennis, Errani: "Priorità al doppio, difficile fare meglio di quest'anno"

"Le priorità? Sarà sicuramente il doppio e anche il misto, nel senso che fare comunque singolo, doppio, doppio e misto è tosta, quindi darò, come ho detto, priorità al doppio e poi il singolo vediamo come gestirlo". Così la tennista azzurra Sara Errani, oro nel doppio femminile a Parigi 2024, a margine della cerimonia dei Collari d'oro al merito sportivo a Roma. "Il tennis è diventato un po' lo sport di tutti gli italiani quest'anno? Da un lato sì, nel senso che ci speravamo, è stato un anno incredibile per tutti nel tennis, quindi è sicuramente una cosa bella e positiva per il nostro sport. Con Jasmine è difficile fare meglio perché quest'anno è stato incredibile, però ci sono tanti bei tornei da poter giocare, gli Slam saranno sicuramente importanti e vedremo, dovremo migliorare, abbiamo margine, quindi questa è una cosa bella", ha aggiunto Errani. "Cosa è successo al tennis azzurro per generare questa rivoluzione? Non so dire nello specifico, però sicuramente siamo in tantissimi donne, maschi, quindi è bello così, è bello motivarsi a vicenda tra di noi e ottenere questi risultati è di buona prospettiva per il futuro - ha aggiunto - Che anno è stato questo 2024 per me? E' stato un anno pazzesco, probabilmente insuperabile, la medaglia comunque era il sogno di una vita e riuscirci è stato qualcosa di indescrivibile", ha proseguito. "Con Jasmine nel 2025 abbiamo l'obiettivo di cercare di far bene, ancora meglio, e abbiamo voglia di far bene, di migliorarci, non sarà facile perché comunque Jasmine ha anche il singolo e non sarà facile gestire le due cose, però ci proveremo nel miglior modo possibile. Lei ha avuto quest'anno un livello incredibile, è riuscita a mantenerlo tutto l'anno e speriamo ci riesca anche il prossimo anno. Si sta divertendo e si vede, è bello vederla crescere e giocare, quindi speriamo continui. Io così longeva da un punto di vista sportivo? Io ho sempre avuto la stessa passione per questo sport, ci ho messo sempre tutto e anche un po' di fortuna, nel senso che ci sono comunque tanti altri atleti che fanno gli stessi sforzi e magari non ottengono gli stessi risultati, però ho vissuto emozioni pazzesche e ha ricompensato tutti anche gli anni brutti", ha concluso l'azzurra.