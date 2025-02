Andrey Rublev si è qualificato per le semifinali dell'ATP 500 di Doha dopo una partita maratona contro l'australiano Alex De Minaur, che alla fine ha battuto 6-1, 3-6, 7-6 (10/8) in quasi 2 ore e 40 minuti. Il 27enne russo affronterà il vincente del match tra Daniil Medvedev e il canadese Felix Auger-Aliassime. Per Rublev quella di Doha è la seconda semifinale della stagione.