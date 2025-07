Sci alpino: gruppo 1 slalom-gigantisti si raduna nelle Valli Giudicarie, gruppo 2 a Formia

Comincerà domenica 20 luglio la settimana di training atletico per la squadra di Coppa del mondo maschile delle discipline tecniche. Per questo stage lo staff federale ha scelto lo scenario delle Valli Giudicarie, nel Trentino. I convocati da dt Max Carca sono Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Tobias Kastlunger, Giovanni Franzoni e Tommaso Sala. Ad accompagnarli lo staff tecnico, guidato dallo stesso Carca, Mauro Pini, Luca Rosi, Luca Riorda e Davide Marchetti. Direzione Formia, invece per il gruppo 2, con Tommaso Saccardi, Stefano Pizzato, Simon Talacci, Davide Seppi e Corrado Barbera. L'allenamento prenderà il via dal 21 luglio per terminare il 27. Guideranno lo stage i tecnici Andrea Truddaiu e Marco Gullino.