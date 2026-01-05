Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis, Djokovic salta Adelaide: "Non sono ancora fisicamente pronto"

05 Gen 2026 - 18:53
© Getty Images

© Getty Images

Novak Djokovic ha annunciato sui social di non poter partecipare all'Adelaide International, in programma dal 12 gennaio, spiegando di "non essere ancora pronto fisicamente per competere". "Personalmente è una grande delusione, perché ho ricordi bellissimi della vittoria del titolo lì due anni fa. Ero davvero emozionato di tornare perché mi sembrava davvero di giocare in casa", ha scritto il serbo. Djokovic, 38 anni, affronterà così il suo 21° Australian Open senza tornei di preparazione. A Melbourne ha conquistato 10 titoli, più di qualsiasi altro Slam in carriera. 

Il forfait arriva a pochi giorni dall'annuncio dell'uscita definitiva del serbo dalla Professional Tennis Players' Association (Ptpa), organizzazione da lui co-fondata cinque anni fa. "Dopo un'attenta riflessione, ho deciso di ritirarmi completamente dalla Ptpa", ha spiegato Djokovic, citando "preoccupazioni persistenti su trasparenza, governance e sul modo in cui la mia voce e la mia immagine sono state rappresentate". La Ptpa, coinvolta in una causa antitrust contro i principali organismi del tennis mondiale, ha replicato con una nota facendo riferimento a presunte "narrazioni inaccurate e fuorvianti" sulla governance dell'associazione, senza indicarne la fonte. Il direttore esecutivo Ahmad Nassar non ha  rilasciato commenti immediati.

Gli Australian Open scatteranno a Melbourne il 18 gennaio. Il campione in carica del singolare maschile è il numero 2 del mondo Jannik Sinner.

Ultimi video

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

Da Sinner al volley pigliatutto, passando per Furlani: i momenti più iconici del 2025

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:12
Tennis: United Cup, Hurkacz e Swiatek regalano alla Polonia il 2-0 sulla Germania
19:15
Sci: sei azzurri per Campiglio, tutto pronto per la 3-Tre in notturna
18:53
Tennis, Djokovic salta Adelaide: "Non sono ancora fisicamente pronto"
18:25
Tennis: ranking Wta, Paolini inizia 2026 al n.8, guida sempre Sabalenka
18:15
Tennis: ranking Atp, 4 italiani in Top 24, è record