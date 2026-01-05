Tennis, Djokovic salta Adelaide: "Non sono ancora fisicamente pronto"

Il forfait arriva a pochi giorni dall'annuncio dell'uscita definitiva del serbo dalla Professional Tennis Players' Association (Ptpa), organizzazione da lui co-fondata cinque anni fa. "Dopo un'attenta riflessione, ho deciso di ritirarmi completamente dalla Ptpa", ha spiegato Djokovic, citando "preoccupazioni persistenti su trasparenza, governance e sul modo in cui la mia voce e la mia immagine sono state rappresentate". La Ptpa, coinvolta in una causa antitrust contro i principali organismi del tennis mondiale, ha replicato con una nota facendo riferimento a presunte "narrazioni inaccurate e fuorvianti" sulla governance dell'associazione, senza indicarne la fonte. Il direttore esecutivo Ahmad Nassar non ha rilasciato commenti immediati.