Ciclismo, Giro d'Abruzzo: Jasch vince la seconda tappa, Fancellu resta leader

16 Set 2026 - 16:50
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Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling Team) ha vinto la seconda tappa de Il Giro d'Abruzzo Carta Giovani Nazionale, la Popoli Terme - Caramanico Terme di 143 km, davanti a Dorian Godon (Netcompany Ineos) e Matteo Scalco (XDS Astana Development Team). Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) rimane in Maglia Leader. "Non riesco a credere a quello che ho fatto, ma in tv posso vedere il mio nome. È così che mi rendo conto di aver davvero vinto. È stata una giornata incredibile. Mathys (Rondel, ndr), il nostro leader, mi ha detto di partire all'attacco e io ho seguito quella mossa - ha dichiarato il vincitore di tappa - All'inizio pensavo che avremmo corso ancora per lui, anche perché quando siamo rimasti davanti non ero sicuro di essere il più forte. Ho aspettato a lungo prima di attaccare. A poco più di un chilometro dall'arrivo ho pensato: ora o mai più. Ci alleniamo per così tante ore per arrivare a vivere momenti così importanti. Per questo l'emozione è enorme". 

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