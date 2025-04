Tennis, direttore Montecarlo: "Nessun piano per aprire torneo alle donne"

"Nessun piano concreto per aprire un tabellone femminile". Parola di David Massey, direttore del Monte Carlo Masters 1000, uno dei due soli tornei di questa categoria ad avere un tabellone esclusivamente maschile, che ha dichiarato che al momento non sono in cantiere progetti per allargare il torneo anche alle tenniste. "Ovviamente restiamo aperti all'idea di accogliere la Wta nel nostro torneo" ha detto Massey in conferenza stampa precisando che non sono state ancora avviate "discussioni attive" con l'associazione che gestisce il tour femminile. Aprire il torneo alle donne "significherebbe avere più giorni a disposizione per il torneo (che attualmente si gioca nell'arco di una settimana, ndr) - ha continuato Massey - Semmai, il miglior prodotto, secondo me, sarebbe giocare il torneo maschile e quello femminile nella stessa settimana, anziché uno dopo l'altro. Non è previsto nulla in questa fase, ma non escludo nulla per il futuro". Insieme al Masters 1000 di Parigi (su cemento) che si svolge tra ottobre e novembre, il torneo di Monte Carlo su terra battuta è l'unico dei nove Masters 1000 (i tornei più importanti dopo i quattro Grande Slam) ad avere un tabellone esclusivamente maschile. Questi due Masters 1000 sono anche gli unici a giocarsi nell'arco di una settimana, mentre gli altri sette (Indian Wells, Miami, Madrid, Roma, Cincinnati, Toronto/Montreal, Shanghai) durano circa dodici giorni. "Penso che il formato attuale funzioni estremamente bene - ha concluso Massey - I primi turni sono molto competitivi, come abbiamo visto quest'anno. È un formato che offre agli spettatori partite intense e di alto livello".