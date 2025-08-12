Logo SportMediaset
MotoGP, in Austria torna Morbidelli: "Pronto per la seconda parte del campionato"

12 Ago 2025 - 22:11
© IPA

© IPA

Franco Morbidelli torna in pista a Spielberg dopo l’assenza a Brno per la lesione alla spalla. Il pilota del team VR46 si è concentrato sul recupero e sull’allenamento con la Ducati stradale (a Balaton ma anche a Misano) e dovrà ricevere l’ok dei medici nella giornata di giovedì. Sesto in campionato con 139 punti, il #21 è entusiasta di tornare in sella alla Ducati Desmosedici GP per il Gran Premio d’Austria, dove ha ottenuto una vittoria come miglior risultato (nel 2017 in Moto2).

"Ho una grandissima voglia di risalire sulla MotoGP. Dopo l’infortunio, sono salito sulla Ducati Panigale in Ungheria e a Misano. Al Balaton è andata molto bene, il dolore non era molto e ci siamo adattati bene alla nuova pista. La giornata è stata molto positiva e ci ha dato un gran boost di energia per continuare il recupero e la preparazione a questa seconda parte di campionato. La Desmosedici GP è un’altra cosa, arriveremo in Austria e capiremo come sto, proveremo a migliorare a poco a poco. Prenderemo tutto nella maniera giusta per cercare di fare il miglior lavoro possibile. Non vedo l’ora di tornare a lavorare con il team e fare quello che ci piace, ovvero fare il massimo ogni weekend", ha detto.

