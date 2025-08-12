MotoGP, in Austria torna Morbidelli: "Pronto per la seconda parte del campionato"

"Ho una grandissima voglia di risalire sulla MotoGP. Dopo l’infortunio, sono salito sulla Ducati Panigale in Ungheria e a Misano. Al Balaton è andata molto bene, il dolore non era molto e ci siamo adattati bene alla nuova pista. La giornata è stata molto positiva e ci ha dato un gran boost di energia per continuare il recupero e la preparazione a questa seconda parte di campionato. La Desmosedici GP è un’altra cosa, arriveremo in Austria e capiremo come sto, proveremo a migliorare a poco a poco. Prenderemo tutto nella maniera giusta per cercare di fare il miglior lavoro possibile. Non vedo l’ora di tornare a lavorare con il team e fare quello che ci piace, ovvero fare il massimo ogni weekend", ha detto.