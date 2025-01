Finisce subito l'avventura di Luciano Darderi nell'Atp 250 di Auckland, ultimo appuntamento di preparazione - insieme ad Adelaide - in vista dell'Australian Open, primo Slam del 2025 al via domenica a Melbourne. Il 22enne italo-argentino, n.44 del ranking, è stato battuto in rimonta 5-7 6-3 7-5, dopo oltre due ore di gioco, dal portoghese Nuno Borges, n.36 ATP e settimo favorito del seeding.