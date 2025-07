Atletica, Kerley rinuncia ai trials statunitensi e quindi anche ai mondiali di Tokyo

Fred Kerley, 30enne velocista statunitense considerato tra i principali specialisti mondiali grazie al titolo iridato nei 100 metri di Eugene 2022, ma anche ai due podi olimpici sulla stessa distanza con l'argento di Tokyo 2021 dietro Marcell Jacobs e il bronzo di Parigi 2024, non parteciperà ai Trials USA che inizieranno domani a Eugene, vale a dire i campionati statunitensi di atletica che, oltre ad assegnare i titoli, consentiranno ai primi tre classificati per ogni disciplina di partecipare ai campionati del mondo di Tokyo a settembre, ovviamente se in possesso dei requisiti previsti da World Athletics. La rinuncia è stata annunciata dallo stesso Kerley che ha fatto riferimento a problemi personali e non fisici, in quanto pur avendo gareggiato a buoni livelli in stagione con un miglior crono sui 100 di 9"98, di 20"16 sui 200 e di 44"73 sui 400, ha dovuto affrontare una serie di problemi legali tra cui un paio di fermi da parte della Polizia sempre in Florida, a gennaio per un problema di parcheggio e a maggio per un'accusa di violenza domestica, situazioni che ovviamente non possono non aver minato la sua tranquillità interiore.