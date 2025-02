Tennis: da domani Coppa Davis in mostra a Madonna di Campiglio

Da domani a venerdì la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup saranno in mostra a Madonna di Campiglio, in Trentino, all'interno degli uffici dell'Azienda per il turismo. "Si tratta di un'occasione singolare per ammirare due trofei dal forte valore simbolico che abbiamo visto innalzare verso l'alto a Malaga lo scorso mese di novembre - ha detto il presidente di Apt, Tullio Serafini -. Il tennis, tra il resto, è uno sport diffuso anche sul nostro territorio con circoli molto ben radicati e particolarmente attivi a Campiglio, a Pinzolo, a Tione di Trento e a Darzo, oltre a alla presenza di numerosi campi pratica sia indoor che outdoor accessibili in numerosi dei nostri paesi. La collaborazione con Fitp valorizza la nostra destinazione, non solo per la condivisione dei valori legati allo sport, ma anche come sinergia che conferisce prestigio alla nostra offerta in una prospettiva di alta gamma".