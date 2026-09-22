MotoGp, Martin: "Non sono al 100% ma non mi devo operare"

22 Set 2026 - 17:04
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In dubbio dopo il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a causa di un problema di sindrome compartimentale al braccio destro (conosciuto anche come 'arm pump') che l'ha rallentato nell'appuntamento di Misano, Jorge Martin ha confermato che non si opererà. Viste le sensazioni avute nel fine settimana successivo a quello romagnolo, nel quale ha disputato il Gran Premio d'Austria ottenendo l'oro sabato e un secondo posto domenica, l'ufficiale Aprilia Racing ha annunciato che non finirà sotto i ferri. "Sono contento", le sue parole. "Credo che la situazione sia difficile, certo, perché non sono al 100%, ma mi sento molto meglio rispetto a Misano", ha spiegato dopo la gara di Spielberg. "Siamo sulla strada giusta", ha aggiunto il numero 89. "Domani (il rifermento è a lunedì 21 settembre, ndr) non mi opererò. Cercheremo di continuare così. Ora proverò a riposare e recuperare per bene dopo queste due gare, che sono state toste fisicamente. Andiamo verso le tappe asiatiche in grande forma, con maggiore conoscenza della moto e con la buona notizia rappresentata dal fatto che non mi sottoporrò all'intervento chirurgico, che avrebbe comportato dei rischi". 

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