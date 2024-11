TENNIS, BINAGHI: "VORREMMO PARI CONDIZIONI CON VOLLEY E CALCIO"

"Come si diventa una federazione che ambisce a scavalcare il calcio? Noi ammiriamo il calcio, così come ammiriamo tutte le federazioni che stavano sopra di noi, ovvero quasi tutte. Di fronte a noi c'è il calcio, credo debbano essere onorati che vorremmo arrivare dove sono arrivati loro. Siamo un tipico caso di scuola controcorrente, una classe dirigente che nel lontano 2001 contestò la Federtennis, la gestione disastrosa, abbiamo cacciato via tutti e abbiamo cambiato le regole". Così il presidente della Fitp, Angelo Binaghi a 'Sport Industry Talk' di Rcs al Maxxi di Roma. "Vorremmo competere con volley e calcio a pari condizioni e la stessa visibilità".