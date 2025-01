Tennis, Binaghi a Mattarella: "Sogno italiano vincere Internazionali davanti a lei"

"Siamo orgogliosi si poter celebrare anche quest'anno al Quirinale i magnifici risultati che i nostri ragazzi e ragazze hanno ottenuto l'anno scorso. Avevamo auspicato che questa bellissima cerimonia potesse diventare una consuetudine, ci tenevamo talmente tanto che forse abbiamo esagerato: i successi ottenuti nel 2024 non ha paragoni nella storia dello sport italiano". Così il presidente della Federtennis e padel Angelo Binaghi nel suo discorso al Quirinale davanti al Presidente Sergio Mattarella. "Oggi siamo nel mondo del tennis la nazione più forte. E' stata una lunga successione, tutte le settimane i ragazzi e le ragazze ci portavano un successo. Tra questi ci sono la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, due manifestazioni prestigiose. Il nostro è uno sport individuale - ha aggiunto - ma è ben altro il valore quando si raggiunge questo obiettivo grazie ad un lavoro di squadra, con l'armonia di un gruppo di amici che quando entrano in campo riescono ad esaltarsi per mantenere alto l'onore del nostro paese".