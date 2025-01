Tennis, Australian Open: problemi alla schiena, forfait della ceca Krejcikova

Dopo Simona Halep, anche Barbora Krejcikova. Un'altra campionessa Slam ha dato forfait per l'Australian Open 2025, in partenza il prossimo 12 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park. La n. 10 WTA e campionessa in carica di Wimbledon (vittoriosa in finale su Jasmine Paolini), ha confermato la rinuncia al primo Major della stagione sul proprio profilo X. "Sfortunatamente, il mio infortunio alla schiena, che mi ha creato problemi alla fine della scorsa stagione, non è ancora completamente guarito - ha annunciato -. È davvero deludente perché adoro giocare a Melbourne e ho ricordi fantastici del raggiungimento dei quarti di finale l'anno scorso. Grazie a tutti per il vostro supporto. Sto lavorando duramente per tornare in piena salute e non vedo l'ora di vedervi presto in campo!".