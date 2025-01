Tennis, Australian Open: bene Bronzetti, out Cocciaretto

Lucia Bronzetti brilla all'esordio agli Australian Open. La riminese, n.76 al mond, ha superato il 1° turno battendo in due set la bielorussa Victoria Azarenka, n. 22 al mondo: 6-2, 7-6 lo score in poco più di due ore di gioco.Per la quarta volta in carriera al 2° turno Slam, la riminese affronterà o la croata Martic o la rumena Cristian. Niente da fare, invece, per Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana ha perso contro la testa di serie n. 12 Diana Shnaider con il punteggio di 7-6(4), 6-4 in un'ora e 47 minuti.