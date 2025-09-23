Fiori bianchi per la camera ardente di Matteo Franzoso

C'è il suo cappello da finanziere sulla bara di Matteo Franzoso, il discesista di 25 anni morto dopo una rovinosa caduta in allenamento sulle Ande, a La Parva. La camera ardente è aperta nella parrocchia di Sant'Edoardo a Sestriere (Torino), ai piedi delle piste da sci dove ha iniziato, in Val Chisone.Una corona di rose, garofani e gigli, tutti bianchi, è sotto la sua foto col volto sorridente. Sul nastro la scritta: "Mamma, papà e Michele", il fratello allenatore. Nella stessa chiesa oggi pomeriggio ci saranno i funerali per lui che, originario di Genova, viveva con la sua famiglia in alta Val di Susa, a Sauze di Cesana (Torino) e dove riposerà nella chiesa di San Restituto.