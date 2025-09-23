Logo SportMediaset
Fiori bianchi per la camera ardente di Matteo Franzoso

23 Set 2025 - 16:02
© Getty Images

© Getty Images

C'è il suo cappello da finanziere sulla bara di Matteo Franzoso, il discesista di 25 anni morto dopo una rovinosa caduta in allenamento sulle Ande, a La Parva. La camera ardente è aperta nella parrocchia di Sant'Edoardo a Sestriere (Torino), ai piedi delle piste da sci dove ha iniziato, in Val Chisone.Una corona di rose, garofani e gigli, tutti bianchi, è sotto la sua foto col volto sorridente. Sul nastro la scritta: "Mamma, papà e Michele", il fratello allenatore. Nella stessa chiesa oggi pomeriggio ci saranno i funerali per lui che, originario di Genova, viveva con la sua famiglia in alta Val di Susa, a Sauze di Cesana (Torino) e dove riposerà nella chiesa di San Restituto. 

