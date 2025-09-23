Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Motociclismo, 6 Giorni di enduro: i piloti Givi grandi protagonisti

23 Set 2025 - 15:50
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La 99ª edizione della FIM International Six Days of Enduro (ISDE) svoltasi a Bergamo dal 24 al 29 agosto 2025, si è chiusa con spettacolo, emozioni e risultati straordinari, che hanno visto i piloti supportati da GIVI tra i grandi protagonisti della settimana.

Vittorie di carattere
Un successo speciale porta la firma di Valentino Corsi, portacolori del Team Pro Racing Sport di Alessandro Belometti, che insieme al Moto Club Italia ha conquistato il trionfo nel Club Team Award. Una vittoria dal sapore unico, arrivata nonostante un fastidioso infortunio al ginocchio, superato con determinazione e grande forza di volontà.

Podio mondiale per la Svezia
Sempre sotto i colori del Team Pro Racing Sport, lo svedese Max Ahlin ha contribuito in maniera decisiva al secondo posto della sua nazionale nel prestigioso World Trophy, confermando la Svezia tra le realtà più solide e competitive dell’enduro internazionale.

Giovani talenti in crescita
Il francese Romain Dagna ha mostrato costanza e talento, permettendo alla Francia di salire sul secondo gradino del podio nel Junior Trophy, arricchendo ulteriormente il palmarès del team guidato da Belometti.

La rivelazione australiana
La sorpresa più grande della manifestazione è stata però Kyron Bacon, giovane promessa del Team MGR di Enrico Garelli. Con prestazioni impressionanti per velocità e regolarità, Bacon ha conquistato il terzo posto con l’Australia nel Junior Trophy e, soprattutto, il primo posto assoluto nella classifica individuale di categoria, confermandosi come una delle stelle emergenti dell’enduro mondiale.

Con questi straordinari risultati, i piloti GIVI confermano non solo il proprio talento, ma anche la forza di un marchio che da sempre accompagna motociclisti di ogni livello con prodotti di qualità, sicurezza e innovazione. Il sostegno a team e giovani promesse dell’enduro testimonia l’importanza di investire nello sport e negli atleti, rafforzando il legame tra passione, performance e affidabilità: i valori che rendono GIVI un punto di riferimento nel mondo delle due ruote.
 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:39
DICH FILIPPO GANNA DICH

Filippo Ganna: "Non ci sarò ma aspettatemi per l'Europeo"

01:28
Padel a Istanbul

EA7 World Legends Padel Tour: trionfo di Denis e Locatelli a Istanbul, Totti e Toni ko

00:34
DICH ERRANI BJK CUP 21/09 DICH

Errani: "La Nazionale è sempre un onore. Se torno l'anno prossimo? Vedremo"

00:22
DICH GRANT BJK CUP 21/09 DICH

Grant: "Vivere questa settimana con loro è stato bellissimo, ho imparato tanto"

00:41
DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

01:51
DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

00:34
DICH GARGIULO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Gargiulo: "Bella Italia, avevamo bisogno di ripeterci dopo la partita con l'Ucraina"

00:45
DICH BALASO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Balaso: "Buonissima partita sotto ogni punto di vista, ora testa ai quarti"

04:18
DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

02:16
DICH DALLAVALLE mondiali Tokyo DICH

Dallavalle: "Inimmaginabile, un salto che conteneva tutto quello che ho passato in questi anni"

02:58
liverb

Red Bull Backseating: il Gdr diventa interattivo

01:50
DICH DE GIORGI POST ITALIA UCRAINA DICH

De Giorgi: "Oggi era un test mentale"

01:24
DICH GIANNELLI POST ITALIA UCRAINA DICH

Giannelli: "Abbiamo giocato una bella pallavolo"

01:36
Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

00:39
DICH FILIPPO GANNA DICH

Filippo Ganna: "Non ci sarò ma aspettatemi per l'Europeo"

I più visti di Altri Sport

DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:02
Fiori bianchi per la camera ardente di Matteo Franzoso
15:50
Motociclismo, 6 Giorni di enduro: i piloti Givi grandi protagonisti
15:04
Nautica: Yacht Club de Monaco, ecco i candidati agli Explorer Awards 2025
14:19
Tennis: Atp Tokyo, Bellucci e Arnaldi fuori nelle qualificazioni
13:52
Hockey ghiaccio: 1000 atleti e 28 squadre, nasce Lega Hockey Libertas