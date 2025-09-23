Motociclismo, 6 Giorni di enduro: i piloti Givi grandi protagonisti

© Ufficio Stampa
La 99ª edizione della FIM International Six Days of Enduro (ISDE) svoltasi a Bergamo dal 24 al 29 agosto 2025, si è chiusa con spettacolo, emozioni e risultati straordinari, che hanno visto i piloti supportati da GIVI tra i grandi protagonisti della settimana.
Vittorie di carattere
Un successo speciale porta la firma di Valentino Corsi, portacolori del Team Pro Racing Sport di Alessandro Belometti, che insieme al Moto Club Italia ha conquistato il trionfo nel Club Team Award. Una vittoria dal sapore unico, arrivata nonostante un fastidioso infortunio al ginocchio, superato con determinazione e grande forza di volontà.
Podio mondiale per la Svezia
Sempre sotto i colori del Team Pro Racing Sport, lo svedese Max Ahlin ha contribuito in maniera decisiva al secondo posto della sua nazionale nel prestigioso World Trophy, confermando la Svezia tra le realtà più solide e competitive dell’enduro internazionale.
Giovani talenti in crescita
Il francese Romain Dagna ha mostrato costanza e talento, permettendo alla Francia di salire sul secondo gradino del podio nel Junior Trophy, arricchendo ulteriormente il palmarès del team guidato da Belometti.
La rivelazione australiana
La sorpresa più grande della manifestazione è stata però Kyron Bacon, giovane promessa del Team MGR di Enrico Garelli. Con prestazioni impressionanti per velocità e regolarità, Bacon ha conquistato il terzo posto con l’Australia nel Junior Trophy e, soprattutto, il primo posto assoluto nella classifica individuale di categoria, confermandosi come una delle stelle emergenti dell’enduro mondiale.
Con questi straordinari risultati, i piloti GIVI confermano non solo il proprio talento, ma anche la forza di un marchio che da sempre accompagna motociclisti di ogni livello con prodotti di qualità, sicurezza e innovazione. Il sostegno a team e giovani promesse dell’enduro testimonia l’importanza di investire nello sport e negli atleti, rafforzando il legame tra passione, performance e affidabilità: i valori che rendono GIVI un punto di riferimento nel mondo delle due ruote.
