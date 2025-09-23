Motociclismo, 6 Giorni di enduro: i piloti Givi grandi protagonisti

La rivelazione australiana

La sorpresa più grande della manifestazione è stata però Kyron Bacon, giovane promessa del Team MGR di Enrico Garelli. Con prestazioni impressionanti per velocità e regolarità, Bacon ha conquistato il terzo posto con l’Australia nel Junior Trophy e, soprattutto, il primo posto assoluto nella classifica individuale di categoria, confermandosi come una delle stelle emergenti dell’enduro mondiale.