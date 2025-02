Tennis, Atp Montpellier: trionfo per Auger-Aliassime

Felix Auger-Aliassime, numero 23 del mondo, si è aggiudicato il torneo di Montpellier battendo in tre set con il punteggio di 6-2, 6-7 (7), 7-6 (2) Aleksandar Kovacevic, numero 102, alla prima finale in carriera. Il canadese ha vinto il settimo titolo Atp, il sesto indoor e il secondo del 2025 dopo Adelaide. Nonostante qualche difficoltà superiore al previsto, il canadese ha completato con il suo diciannovesimo ace la quindicesima vittoria consecutiva contro un avversario non compreso tra i primi 100 del mondo. Kovacevic guadagnerà 27 posizioni e salirà infatti al numero 75, tre posti sotto il suo best ranking di 72.