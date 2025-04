Disco rosso per Flavio Cobolli al BMW Open by Bitpanda, torneo ATP 500 (2.500.000 euro di montepremi) di scena a Monaco di Baviera. Il tennista azzurro, numero 36 Atp, ha perso contro il lucky loser russo Alexander Shevchenko, che si è imposto in rimonta per 6-7 (2), 6-3, 6-4.