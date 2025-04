Disco rosso per Lorenzo Sonego nel secondo turno del Mutua Madrid Open, il Masters 1000 sulla terra battuta in corso alla Caja Magica di Madrid. Il tennista piemontese, numero 43 Atp, è stato battuto in due set dal forte australiano Alex De Minaur, numero 7 al mondo, con il punteggio di 6-2, 6-3 in 1 ora e 15 minuti.