Eliminazione immediata per Novak Djokovic al Masters 1000 di Indian Wells, in corso all'Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 8.963.700 dollari). Il fuoriclasse serbo è stato superato in tre set (6-2 3-6 6-1) dall'olandese Van de Zandschulp, aggiungendosi così all'elenco delle vittime eccellenti di inizio torneo, dove figurano anche il tedesco Zverev e il norvegese Ruud.