Tennis, Atp Indian Wells: Draper fa l'impresa, fuori Alcaraz e Sinner ringrazia

Jack Draper compie l`impresa e fa un favore al suo amico Jannik Sinner. Il britannico ha sconfitto nella seconda semifinale del Masters1000 di Indian Wells il campione delle due ultime edizioni, Carlos Alcaraz (n.3 del mondo), col punteggio di 6-1 0-6 6-4 in 1 ora e 45 minuti di gioco. Una partita molto strana in cui i due tennisti hanno commesso a turno tanti errori nei primi due set, mentre nel terzo un episodio controverso sul`1-1, in cui le decisioni di Mohamed Lahyani sono state tutt`altro che puntuali, è andato a incidere sullo sviluppo della frazione, anche nell`incapacità di Alcaraz di trovare una continuità di rendimento nello stesso incontro. E così Draper ha interrotto a 16 la serie di vittorie consecutive dell`iberico su questi campi e fatto perdere anche 600 punti al funambolo di Murcia in classifica. Conclusione: Sinner ha ora un margine su Carlos di 4420 lunghezze. Ovviamente, il tennista del Regno Unito ha fatto anche un favore a se stesso visto che con questo risultato si è garantito l`accesso in top-10 dal prossimo lunedì. Sarà dunque quest`ultimo a sfidare nell`atto conclusivo il danese Holger Rune.