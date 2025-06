Disco rosso per Flavio Cobolli nei quarti del 'Terra Wortmann Open', torneo Atp 500, con montepremi totale pari a 2.522.220 euro, in corso sull'erba della OWL Arena di Halle, in Germania. Il tennista romano, numero 24 Atp, ha perso contro il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del seeding, che si è imposto in due set per 6-4, 7-6 (6). In semifinale Zverev affronterà il russo Daniil Medvedev, numero 11 Atp, che si è imposto sull'americano Alex Michelsen per 6-4, 6-3.